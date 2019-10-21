Мингорсуд оставил в силе решение районного суда по иску милиции к организаторам Дня Воли

Минский городской суд оставил в силе решение суда Московского района столицы по иску ГУВД Мингорисполкома к организаторам празднования Дня Воли 24 марта в Киевском сквере.

День Воли - 2019 в Минске. Фото: БелаПАН

Как сообщил БелаПАН председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, решение вынесла коллегия по гражданским делам под председательством судьи Инны Яблоковой.

Организаторы празднования Игорь Борисов, Ольга Ковалькова, Юрий Губаревич и Николай Козлов подали апелляционную жалобу 5 сентября. Они требовали отменить решение суда Московского района о взыскании с них 8013 рублей и вынести новое решение по существу спора о расторжении договора с ГУВД Мингорисполкома.

Комментируя решение Мингорсуда, Губаревич заявил: «Легальных способов отменить решение в Беларуси не осталось. Теперь либо мы оплачиваем, либо к нам приходят и конфискуют имущество. Каждый из организаторов будет решать самостоятельно».

Он добавил, что решение суда не повлияет на их намерение организовать празднование 102-й годовщины провозглашения БНР в будущем году.

В апелляционной жалобе отмечалось, что при рассмотрении дела не была дана оценка доводам организаторов празднования Дня Воли в Киевском сквере о том, что сотрудники милиции некачественно оказали услуги по охране общественного порядка. В жалобе также упомянуто, что все четыре организатора уже были оштрафованы судом Центрального района Минска на 765 рублей каждый за неоплату услуг милиции вопреки процедуре, указанной в постановлении Совета министров № 49 «Об утверждении положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка».

Напомним, суд Московского района столицы на заседании 1 августа в полной мере удовлетворил исковые требования ГУВД Мингорисполкома к организаторам празднования Дня Воли 24 марта в Киевском сквере. Решение вынесла судья Ольга Гусакова. Милиция требовала взыскать 6375 рублей за превышение количества участников, плату за пользование чужими средствами и пеню. Общая сумма исковых требований составила 8013 рублей, к ним добавились судебные расходы в 400 рублей.

11 июня организаторы Дня Воли подали иск в суд Московского района столицы с требованием расторгнуть с ГУВД Мингорисполкома договор на оказание услуг по охране правопорядка во время митинга 24 марта. Причиной стало задержание Дмитрия Дашкевича и Виталия Рымашевского людьми в штатском. Истцы не смогли добиться от сотрудников ГУВД объяснения причин их действий, а также контактов силовика, который отвечал за безопасность мероприятия. Кроме того, организаторы расценивали как нарушение договора с милицией запрет покидать мероприятие с бело-красно-белыми флагами.

Положение о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия, которое было утверждено правительством в январе 2019 года, неоднократно критиковали политики и правозащитники.