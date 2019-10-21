Сергей Румас встретится в Москве с Медведевым и посетит технопарк «Сколково»

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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 октября проведут переговоры в Москве, сообщили БелаПАН в пресс-службе белорусского правительства.

Запланировано также участие Румаса в VIII международном форуме инновационного развития «Открытые инновации», который проходит в технопарке «Сколково».

Предыдущий раз главы правительств встречались 6 сентября в Москве для согласования программы по развитию интеграции Беларуси и России.

Румас после встречи с Медведевым сообщил, что к ноябрю Минск и Москва должны согласовать все интеграционные дорожные карты. В обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны в первую очередь дорожные карты по секторам экономики, сказал премьер.

Решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции было принято главами двух государств Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в декабре 2018 года.
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Тэги: Беларусь-Россия встреча премьеров Персона: Сергей Румас Дмитрий Медведев Владимир Путин Александр Лукашенко Город: Москва

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