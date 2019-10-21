На Камчатке медведь напал на смотрителей маяка — один из них погиб

На Камчатке (РФ) медведь напал на двух специалистов, которые проводили ремонт маяка в бухте Русской. Один из людей погиб, второй получил травмы, сейчас он находится в госпитале.

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Как сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту трагедия произошла в субботу, 19 октября. Медведь напал на двух смотрителей маяка, которые проводили ремонт оборудования. В результате один из мужчин погиб, второй получил травму, но сумел вырваться от хищника. Военные на корабле доставили пострадавшего на берег, а затем в госпиталь, где он сейчас и находится.

По словам собеседника агентства, специалисты, на которых напал медведь, давно работали на маяке. Один – не менее пяти лет, другой – не менее десяти. Их возраст в ведомстве не уточнили.

Между тем заместитель председателя правительства Камчатки Сергей Хабаров пояснил ИА «Кам 24», что от нападения медведя погиб начальник группы по обследованию СНО маячной службы войсковой части 13194. Человек, которому удалось спастись, – тоже сотрудник маячной службы. По словам зампреда, медведя военные отстрелили.

Смотритель маяка — четвертый человек на Камчатке, погибший в этом году после нападений хищников.

Автоматический маяк Русский установлен на восточном берегу Камчатки, в Авачинском заливе Тихого океана, на юго-западном берегу бухты Русская.