Лукашенко об интеграции в ЕАЭС: мы должны наши предприятия ставить в равные условия

Накануне визита в Астану, который состоится 24-25 октября, Александр Лукашенко заверил, что при новом президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве преемственность в отношениях двух стран сохранится, сообщает БелаПАН .

Фото пресс-службы президента Беларуси

Глава государства подчеркнул, что вся политика нового президента Казахстана направлена на продолжение тех процессов, которые «не только между Беларусью и Казахстаном намечены, а на развитие нашего общего экономического союза». Он отметил: «Это человек, который не просто может продолжить, он может приумножить существующие реалии в наших отношениях. Есть основа, есть цель. И мы ее будем придерживаться. Поверьте, мы прибавим. У нас отношения будут еще лучше».

Относительно вопроса об интеграции в ЕАЭС, Александр Лукашенко заметил, что «организация состоялась, союз состоялся, его увидели многие государства мира и хотят с ним сотрудничать, но в то же время есть масса проблем, которых быть не должно, особенно вот эти барьеры».

Белорусский лидер добавил, что предприятия необходимо ставить в равные условия. «Не должна страна посильнее создавать для своих предприятий наиболее выгодные условия и торпедировать поставки продукции, допустим, из Беларуси на российский рынок, или казахстанский, или какие-то другие рынки. Коль мы создаем союз, значит, надо продвигаться вперед», — заключил он.