Большинство россиян увидели идеального политика среди киноперсонажей в… Штирлице
Главный герой фильма «Семнадцать мгновений весны» советский разведчик Штирлиц лучше всего из персонажей отечественного кино соответствует представлениям об идеальном политике.
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В пользу Штирлица высказались 20% опрошенных. 12% считают, что качества, необходимые российскому политику, лучше всего воплощает герой фильма «Собачье сердце» профессор Филипп Преображенский. На третьем месте оказались Данила Багров из лент «Брат» и «Брат-2» и Мария Швецова из сериала «Тайны следствия» (по 11%). 13% опрошенных затруднились ответить.
Среди качеств, необходимых идеальному политику, респонденты чаще всего называли честность (44%), образованность (31%), близость к народу (26%), умение эффективно организовать работу других людей (25%). 76% опрошенных были бы готовы проголосовать на выборах за киноперсонажа, наиболее соответствующего, по их мнению, образу идеального политика. 20% опрошенных не стали бы голосовать за названного ими героя.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 26 сентября и 1 октября 2019 года методом телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.