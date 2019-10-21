Большинство россиян увидели идеального политика среди киноперсонажей в… Штирлице

Главный герой фильма «Семнадцать мгновений весны» советский разведчик Штирлиц лучше всего из персонажей отечественного кино соответствует представлениям об идеальном политике.

Образ Штирлица, воплощенный Вячеславом Тихоновым. Фото: kinopoisk.ru

Как сообщает ТАСС , об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в понедельник, 21 октября.

В пользу Штирлица высказались 20% опрошенных. 12% считают, что качества, необходимые российскому политику, лучше всего воплощает герой фильма «Собачье сердце» профессор Филипп Преображенский. На третьем месте оказались Данила Багров из лент «Брат» и «Брат-2» и Мария Швецова из сериала «Тайны следствия» (по 11%). 13% опрошенных затруднились ответить.

Среди качеств, необходимых идеальному политику, респонденты чаще всего называли честность (44%), образованность (31%), близость к народу (26%), умение эффективно организовать работу других людей (25%). 76% опрошенных были бы готовы проголосовать на выборах за киноперсонажа, наиболее соответствующего, по их мнению, образу идеального политика. 20% опрошенных не стали бы голосовать за названного ими героя.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 26 сентября и 1 октября 2019 года методом телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.