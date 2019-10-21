Пьяный белорус попал в ДТП в Германии

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19 октября водитель из Беларуси в нетрезвом состоянии попал в аварию возле немецкого Дрездена, сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на полицейский отчет.

23-летний мужчина за рулем автомобиля Рено двигался по трассе А4 в сторону Дрездена. Подъезжая к коммуне Меллинген, он не справился с управлением, и автомобиль врезался в разделительное ограждение.

Мужчина скрылся с места ДТП, однако сотрудники полиции смогли его догнать. При проведении экспертизы в крови у молодого человека обнаружили 2,4 промилле алкоголя.
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Тэги: ДТП Город: Дрезден

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