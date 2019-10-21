Фотофакт. Бабушка из Онтарио купила айфон и в корне изменила свою жизнь

Канадка из Онтарио научилась пользоваться iPhone и сбросила 25 кг. 73-летняя пенсионерка Джоан Макдональд признается, что прибавила в весе, когда у нее с мужем были напряженные отношения, сообщает kratko-news.com .

Наряду с ожирением у нее были и другие проблемы со здоровьем. Женщина страдала от высокого уровня холестерина, повышенного кровяного давления и прогрессирующего артрита. Ее 48-летняя дочь Мишель, которая является спортсменом, пригласила свою мать присоединиться к ежегодной Программе трансформации тела.

«Я очень волновалась, потому что вся информация была онлайн», — вспоминает Джоан. — Я должна был купить iPhone и установить все приложения. Иногда я не могла что-то понять, и просто плакала. В такие моменты была готова отказаться от всего, но, к счастью, я чертовски упряма».

«Моя дочь и зять снова и снова объясняли мне, как пользоваться телефоном, — говорит она. — Честно говоря, это помогло мне понимать все постепенно».

В 2017 году канадка начал тренироваться четыре раза в неделю и полностью изменила свой рацион. Мишель также создала аккаунт в Instagram для своей матери, где она могла бы поделиться своими результатами. Впоследствии Джоан потеряла 25 кг и отказалась от всех лекарств.

«Это спортивное «путешествие» определенно улучшает мою жизнь, за что я очень благодарна», — говорит канадка. — Сейчас я чувствую себя намного лучше и часто получаю комплименты от молодежи. Конечно, это повышает мою уверенность».