«По дороге в Минск обнаружила большой куст конопли»: у девушки нашли почти килограмм марихуаны

Сотрудникам милиции молодая особа пояснила, что по дороге в Минск обнаружила большой куст конопли и решила его высушить для личного употребления.
Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за управление авто в состоянии наркотического опьянения. Ее текущие действия могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК РБ. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.