«По дороге в Минск обнаружила большой куст конопли»: у девушки нашли почти килограмм марихуаны

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Сотрудники милиции обнаружили у 26-летней жительницы Брестской области более 950 грамм высушенной марихуаны, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

На переднем сидении автомобиля девушки сотрудники наркоконтроля обнаружили банку с веществом растительного происхождения, а в сумке — пакет с марихуаной. Общий вес находок составил около 45 грамм.

При проведении проверки по месту жительства, у задержанной нашли две банки объемом 1 и 3 литра, а также пакет с высушенной марихуаной весом более 900 грамм.


ГУВД: Фрунзенский, Заводской и Первомайский районы столицы — лидеры по незаконному обороту наркотиков

Сотрудникам милиции молодая особа пояснила, что по дороге в Минск обнаружила большой куст конопли и решила его высушить для личного употребления. 

Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за управление авто в состоянии наркотического опьянения. Ее текущие действия могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК РБ. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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Тэги: марихуана борьба с наркотиками Город: Брест

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