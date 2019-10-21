Задушил и сбросил в карьер. В Гомеле расследуется убийство 42-летним мужчиной своего брата
Следственное управление управления СК по Гомельской области продолжает расследование уголовного дела об убийстве 38-летнего гомельчанина, числившегося пропавшим без вести.
Изучая связанные с делом обстоятельства, следователи наткнулись на признаки, косвенно указывающие на убийство пропавшего. Было решено проверить возможную причастность к совершению преступления родного брата мужчины, и предварительные выводы следствия подтвердились.
Как
На основании собранных доказательств мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси.
По версии следствия, гомельчанин был убит своим старшим братом в их общей квартире — был задушен в ходе возникшего конфликта. Спустя некоторое время, чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело в заполненном водой карьере недалеко от места жительства. При осмотре карьера следователи обнаружили в нем два одеяла, в которых, по словам обвиняемого, он переносил тело.
Назначено проведение ряда экспертных исследований, продолжается установление обстоятельств и причин произошедшего.
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