Задушил и сбросил в карьер. В Гомеле расследуется убийство 42-летним мужчиной своего брата

Следственное управление управления СК по Гомельской области продолжает расследование уголовного дела об убийстве 38-летнего гомельчанина, числившегося пропавшим без вести.

Дом, где произошло убийство.

Изучая связанные с делом обстоятельства, следователи наткнулись на признаки, косвенно указывающие на убийство пропавшего. Было решено проверить возможную причастность к совершению преступления родного брата мужчины, и предварительные выводы следствия подтвердились.

Как сообщает официальный представитель управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова, был задержан 42-летний подозреваемый, который дал признательные показания. Проведены его допрос и проверка показаний с применением видеозаписи. Следователи и криминалисты осмотрели квартиру, где проживали братья, были допрошены лица из круга их общения. В карьере по проспекту Космонавтов обнаружены и изъяты останки тела потерпевшего.

На основании собранных доказательств мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси.

По версии следствия, гомельчанин был убит своим старшим братом в их общей квартире — был задушен в ходе возникшего конфликта. Спустя некоторое время, чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело в заполненном водой карьере недалеко от места жительства. При осмотре карьера следователи обнаружили в нем два одеяла, в которых, по словам обвиняемого, он переносил тело.

Назначено проведение ряда экспертных исследований, продолжается установление обстоятельств и причин произошедшего.