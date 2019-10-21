Полиция закрыла крупнейший в Германии пиратский файлообменник

Полиция Нидерландов, Франции и Германии провела несколько проверок и, в конечном итоге, закрыла крупнейший в Германии файлообменник Share-Online.biz за нарушение авторских прав, сообщает kratko-news.com .

Сервис хранил миллионы файлов, размещенных на 700 серверах, и обслуживал 6-10 миллионов посетителей каждый месяц. Ранее хостинг-провайдер получил более 8 миллионов предупреждений о пиратском контенте, и, хотя некоторые из них были удалены, файлы вскоре вернулись на место, что послужило поводом для расследования.

Share-Online.biz позволяет пользователям загружать файлы размером до 1 ГБ с бесплатной учетной записью и до 2 ГБ без ограничения скорости платного доступа. Премиум-аккаунт стоит от 10 евро за 28 дней и до 40 евро за 6 месяцев. По данным DataCeneterKnowledge, сервис принес своим владельцам доход в размере около 50 миллионов евро.

По данным Департамента полиции по киберпреступности земли Северный Рейн-Вестфалия (ZAC NRW, Германия), который руководит расследованием, веб-сайт, на котором размещается пиратское видео и музыкальный контент, был закрыт, но никаких арестов не производилось.

Уже известно, что трое неназванных подозреваемых использовали платформу «совместного доступа к файлам». Главным подозреваемым является 54-летний житель Аахена (Германия), который с 2010 года арендует огромное количество серверных площадей в голландском дата-центре.

Загрузка пиратского контента является преступлением по немецкому закону об авторском праве. Нарушителям грозит до трех лет тюрьмы или штраф. Владельцы сайтов, занимающихся распространением коммерческого пиратства, рискуют получить до пяти лет тюрьмы.

Ранее был закрыт нелегальный дата-центр, расположенный в бывшем ядерном бункере НАТО в Германии, который предоставлял хостинг для незаконных действий.