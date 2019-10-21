Фотофакт. Житель Мозыря повесил в квартире инсталляцию из деталей боевого оружия
В Мозырский РОВД обратилась местная жительница и сообщила о конфликте со своим сожителем в одной из квартир дома по бульвару Юности.
Когда милиционеры прибыли на место, их ждал необычный сюрприз. На стене висела композиция, выполненная из частей боевого оружия.
Как сообщает сайт
В квартире также были обнаружены каска времен Великой Отечественной войны, патроны и гильза.
Все боеприпасы изъяты для проведения экспертизы, проводится проверка.