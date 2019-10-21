Фотофакт. Житель Мозыря повесил в квартире инсталляцию из деталей боевого оружия

В Мозырский РОВД обратилась местная жительница и сообщила о конфликте со своим сожителем в одной из квартир дома по бульвару Юности.

Когда милиционеры прибыли на место, их ждал необычный сюрприз. На стене висела композиция, выполненная из частей боевого оружия.

Как сообщает сайт gomel.mvd.gov.by , 43-летний мужчина пояснил, что около десяти лет назад он выкопал арсенал на приусадебном участке в Калинковичском районе. Из затвора винтовки, штыка, части ударно-спускового механизма (предположительно, от винтовки Мосина), ствола винтовки и ручной гранаты Ф-1 с запалом он соорудил своеобразную инсталляцию и повесил ее на стену. Для этого пришлось даже отпилить часть гранаты — чтоб удобнее было крепить.

В квартире также были обнаружены каска времен Великой Отечественной войны, патроны и гильза.

Все боеприпасы изъяты для проведения экспертизы, проводится проверка.