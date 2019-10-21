«Избирком придрался к чистописанию». Брестскую активистку не пускают к участию в выборах

Брестская областная избирательная комиссия 21 октября не удовлетворила жалобу противницы аккумуляторного завода Елены Макаревич на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Палаты представителей. Об этом сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Претенденты на выборы в парламент от протестного сообщества в Бресте.

17 октября избирательная комиссия Брестского-Восточного округа № 3 отказала Макаревич в регистрации кандидатом в депутаты на основании недостоверных подписей за ее выдвижение.

Макаревич посчитала отказ незаконным и необоснованным, просила областной избирком отменить решение окружной избирательной комиссии и зарегистрировать ее кандидатом в депутаты.

«Все подписи за Макаревич достоверные. Избирком придрался к чистописанию. Но это не имеет никакого отношения как к подлинности подписей, так и к самим выборам. Власти плюют на людей и на их подписи за выдвижение кандидата. Мы будем обращаться в суд и в Комитет ООН по правам человека», — заявил Кисляк.

На парламентских выборах выдвинули свои кандидатуры четыре противника опасного предприятия, зарегистрирован один — Владимир Мороз в Брестском-Пограничном избирательном округе № 4. Помимо Макаревич было отказано в регистрации Александру Кабанову — в Брестском-Западном избирательном округе № 1 и Роману Кисляку — в Брестском-Центральном избирательном округе № 2.

Кисляк также обжаловал в областном избиркоме отказ ему в регистрации. Его жалоба будет рассмотрена 23 октября. Правозащитник заявил, что власти специально не допустили их к дальнейшему участию в избирательной кампании. «Придирались и к Морозу, но не нашли повода для отказа в регистрации», — отметил он.

Выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября.

Александр Лукашенко во время встречи со студентами и преподавателями Академии управления при президенте 18 октября подверг критике противников строительства аккумуляторного завода за участие в выборах депутатов Палаты представителей.

«Я хочу, чтобы и дальше молодежь надеялась только на себя, чтобы более активно себя проявляла. Но гвалтом не кричала там, как я знаю, в Бресте вот эти, а я ж предупреждал, когда у вас был на 1000-летии, что смотрите, у вас некоторые аккумуляторщики эти, начнется предвыборная кампания, и вы поймете, почему они «гвалтовали». Они все выдвинулись кандидатами в депутаты», — сказал Лукашенко. «То есть им пофиг этот аккумуляторный завод, они завтра готовы свинтить в Минск и здесь шататься по этой улице и тихонько себя вести или же гвалтом кричать уже на минских площадях. Им для этого надо было», — считает официальный лидер. «По-моему, — продолжил он, — даже кого-то там, если докладывали, зарегистрировали из этих людей. Поэтому я не хочу, чтоб такая была молодежь. Не потому, что я боюсь этого. Я абсолютно вас не боюсь. Я вот пришел в аудиторию, я свободно с вами общаюсь, нравится вам или нет. Но выборы будут через некоторое время, вот вы тогда и решите, кто вам нравится, за того и проголосуете».

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 237 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришли около двух тысяч человек.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.