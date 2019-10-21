Макей: надеемся, Беларусь займет достойное место в новой немецкой и европейской восточной политике

«Мы приветствуем растущий интерес Германии к нашей стране и надеемся, что Беларусь займет достойное место в новой немецкой и европейской восточной политике», — заявил министр иностранных дел Владимир Макей 21 октября в Берлине на пресс-конференции по итогам переговоров с главой немецкой дипломатии Хайко Маасом (Макей выступал на немецком языке; перевод БелаПАН ; видеозапись размещена на youtube).

Переговоры министров иностранных дел Беларуси и Германии. Фото: mfa.gov.by

Белорусский министр подчеркнул, что «с политической и экономической точки зрения Германия — особо важный партнер Беларуси в Европейском союзе».

«Наш сегодняшний обмен мнениями был конструктивным и открытым. Он показал, что Беларусь и Германия в оценке международного положения и стремлении к миру и стабильности в регионе имеют много общего», — заявил Макей. По его словам, политический диалог между Беларусью и Германией за последние годы вышел на качественно новый уровень.

Глава МИД заверил, что Беларусь продолжит прилагать усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, Минск готов и далее предоставлять площадку для переговоров в рамках «нормандского формата» и трехсторонней контактной группы.

На вопрос об оценке последних событий в Сирии, где турецкая армия начала операцию против курдов, Макей заявил, что Беларусь призвала все стороны сесть за стол переговоров и найти дипломатическое «решение этой ситуации». Минск выступает за территориальную целостность Сирии и разрешение конфликта на основе международного права, подчеркнул министр.

Как сообщила пресс-служба белорусского МИД, Макей и Маас «договорились проработать возможность создания специального консультационного формата для выработки стратегического видения и «дорожной карты» перспективного двустороннего взаимодействия в различных областях». «Особое внимание» было уделено «проблематике исторического диалога и примирения в контексте реализации соответствующих договоренностей президентов Беларуси и Германии». Стороны «с удовлетворением отметили успешное формирование совместной комиссии историков, которая должна приступить к своей работе в начале 2020 года».

Кроме того, Макей поддержал инициативу ФРГ о формировании «Альянса за мультилатерализм» в поддержку многосторонней дипломатии.