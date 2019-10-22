В Минске побит температурный рекорд 90-летней давности, в Горках — 110-летней

Третий день подряд в Беларуси обновляется температурный рекорд за весь период метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .

В Бресте, а также в районе метеостанции "Полесская" на востоке Брестской области и в Житковичах 21 октября воздух прогрелся до 22,5 градуса. Предыдущий рекорд дня составлял 18,7 (зафиксирован в 1949 году в Бресте).

Дневные максимумы обновились на всех без исключения метеостанциях страны. В Минске почти на шесть градусов перекрыт рекорд 90-летней давности (21,3 против 15,6), а в Горках обновился экстремум, державшийся с 1909 года (18,3 против 16).

В Гродно зафиксировано 21,6 градуса выше нуля (прежний рекорд — 17,4 в 1949 году), в Могилеве — 20,7 (15,6 в 1984-м), Гомеле — 20,3 (16,9 в 2012-м), Витебске — 18,7 (15,4 в 1969-м).

Холоднее всего было на севере Витебской области, в Езерище — 14,3, но и там рекорд дня переписан (14,1 в 1984 году).

Как сообщал БелаПАН, 20 октября был обновлен максимум дня, державшийся с 1957 года, — 20,2 градуса тепла в Житковичах. Новый составляет 22,8 градуса (в Дрогичине). Локальные рекорды обновились на всех метеостанциях страны, за исключением Горок, где устоял экстремум 98-летней давности (17,1 градуса против 15,9).

Для 19 октября рекорд составляет теперь 23,1 градуса тепла (зарегистрирован в Брагине) против прошлогоднего 21,7 (в Василевичах). В тот день не обновились экстремумы только в Могилевской области.

Температурные рекорды фиксировались также с 13 по 16 октября. В Минске 16 октября пал максимум, державшийся с 1907 года (20 градусов; сейчас 20,2).

В сентябре температурные рекорды отмечались 2-го, 3-го и 9—12-го числа, антирекорды — 20-го, 21-го, 23-го и 24-го.

В октябре прошлого года экстремумы обновлялись с 16-го по 19-е, а также 30-го и 31-го числа.

В ближайшие сутки, по прогнозу синоптиков, очень теплая погода сохранится, в Минске от 16 до 18 градусов. Это означает, что, скорее всего, в столице будет побит рекорд дня, установленный в 2006 году (+16,5).