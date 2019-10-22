Зачем оппозиция участвует в выборах, «которых нет»

На гомельском телевидении («Беларусь 3») первыми в рамках предвыборной агитации 21 октября выступили кандидаты в депутаты Палаты представителей по Сельмашевскому округу № 32.

В округе четыре кандидата: глава администрации Железнодорожного района Гомеля Виталий Уткин, активист Объединенной гражданской партии Владимир Кацора, начальник управления безопасности Гомельского завода литья и нормалей Александр Данченко и директор школы № 25, член Республиканской партии труда и справедливости Нина Клезович.

В своем выступлении Кацора участие в выборах, которые он назвал «чиновничьим фарсом», объяснил рядом причин. «Мы участвуем, чтобы показать, что выборов нет. Ни одного нашего представителя не включили в избирательные комиссии, а как говорил Сталин, «неважно, как голосуют, важно, как считают». Мы хотим в очередной раз показать, что Лукашенко уже не может оставаться и дальше президентом и возглавлять Беларусь и он должен уйти», — заявил оппозиционер.

Он выразил «соболезнования в кавычках» «в первую очередь работникам образования и бюджетной сферы, которых государство сделало рабами и заставляет фальсифицировать результаты голосования». При этом Кацора поблагодарил гомельчан, которые не ходят на выборы.

По словам кандидата, хорошая новость в том, что Лукашенко не назначил «референдум о продлении своей власти» — «это дает нам надежду на перемены в 2020 году».

В то же время плохая новость, считает политик, в том, что руководитель страны не вынес на референдум вопрос о дальнейшей интеграции с Россией. «Значит, ему дальше, кроме как клянчить дешевые ресурсы, нечего нам предложить. Это значит, что эффективности в экономике, государственном управлении и самоуправлении он предпочитает стабильность своей власти», — считает кандидат в депутаты.

«Лукашенко не пришел сам по себе, мы все вместе привели его к власти, мы уже лишили своих детей будущего. Сейчас задача для нас — чтобы будущее было у наших внуков, а Беларусь была и до Лукашенко, и при имперской России, и при поляках, и при Вильгельме, и при Гитлере, и при Советах. Она останется Беларусью и при путинской России. Главное, чтобы мы чувствовали себя белорусами и оставались ими», — призвал оратор.

Виталий Уткин отметил в своем выступлении, что родился и вырос в Гомеле, на глазах избирателей проходило его «становление как государственного управленца высокого уровня». Решение о выдвижении кандидатом он обосновал своим опытом, который позволит «достойно защищать интересы избирателей».

Основными задачами в парламенте кандидат видит сохранение социальной политики государства, защиту материнства и детства, совершенствование жилищной политики с акцентом на реализацию интересов многодетных молодых семей и других категорий граждан. Уткин считает, что качество услуг ЖКХ необходимо «жестко контролировать со стороны государства». Он намерен в случае избрания активизировать поддержку региональной экономики.

«Основными направлениями моей работы будут осуществление депутатского контроля за выбором площадок для строительства новых объектов с учетом интересов жителей и экологической ситуации в районе, организация эффективного взаимодействия государственных и общественных организаций в развитии медико-социальной помощи жителям района, благоустройство дворовых территорий», — пообещал кандидат.

Уткин заявил о намерении ввести в практику «системный поквартальный отчет перед избирателями». Согласно законодательству, депутат ПП НС обязан «периодически, но не реже одного раза в год» отчитываться перед избирателями.