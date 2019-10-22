France Football назвал всех претендентов на «Золотой мяч»
France Football назвал окончательный список тридцати игроков, которые в этом году могут завоевать приз «Золотой мяч».
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- Трент Александер-Арнольд (Англия), Алиссон Бекер (Бразилия), Жоржиньо Вейналдюм (Голландия), Вирджил ван Дейк (Голландия), Садьо Мане (Сенегал), Мохамед Салах (Египет), Роберто Фирмино (Бразилия) (все «Ливерпуль»);
- Серхио Агуэро (Аргентина), Кевин де Брейне (Бельгия), Рияд Марез (Алжир), Бернарду Силва (Португалия), Рахим Стерлинг (Англия) (все «Манчестер Сити»);
- Антуан Гризманн (Франция), Френки де Йонг (Голландия), Лионель Месси (Аргентина), Марк-Андре тер Штеген (Германия) (все — «Барселона»);
- Уго Льорис (Франция), Сон Хын Минь (Южная Корея) (все «Тоттенхэм Хотспур»);
- Донни ван де Бек (Голландия), Душан Тадич (Сербия) (все «Аякс»);
- Маркиньос (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция) (все «ПСЖ»);
- Матейс де Лигт (Голландия), Криштиану Роналду (Португалия) (все «Ювентус»);
- Эден Азар (Бельгия), Карим Бензема (Франция) (все «Реал»);
- Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»);
- Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»);
- Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»);
- Жуан Фелиш (Португалия, «Атлетико»),
С 2016 года «Золотой мяч» вновь вручается без участия ФИФА на основании голосования журналистов, как это было с момента его основания в 1956 году и до 2009 года.