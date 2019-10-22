France Football назвал всех претендентов на «Золотой мяч»

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France Football назвал окончательный список тридцати игроков, которые в этом году могут завоевать приз «Золотой мяч».

Больше всего в топ-30 футболистов действующего победителя Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуля» обладателя — 7. Также в тройку самых представленных своих игроков вошли — «Марнчествер Сити» (5) и «Барселона» (4).

  • Трент Александер-Арнольд (Англия), Алиссон Бекер (Бразилия), Жоржиньо Вейналдюм (Голландия), Вирджил ван Дейк (Голландия), Садьо Мане (Сенегал), Мохамед Салах (Египет), Роберто Фирмино (Бразилия) (все «Ливерпуль»);
  • Серхио Агуэро (Аргентина), Кевин де Брейне (Бельгия), Рияд Марез (Алжир), Бернарду Силва (Португалия), Рахим Стерлинг (Англия) (все «Манчестер Сити»);
  • Антуан Гризманн (Франция), Френки де Йонг (Голландия), Лионель Месси (Аргентина), Марк-Андре тер Штеген (Германия) (все — «Барселона»);
  • Уго Льорис (Франция), Сон Хын Минь (Южная Корея) (все «Тоттенхэм Хотспур»);
  • Донни ван де Бек (Голландия), Душан Тадич (Сербия) (все «Аякс»);
  • Маркиньос (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция) (все «ПСЖ»);
  • Матейс де Лигт (Голландия), Криштиану Роналду (Португалия) (все «Ювентус»);
  • Эден Азар (Бельгия), Карим Бензема (Франция) (все «Реал»);
  • Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»);
  • Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»);
  • Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»);
  • Жуан Фелиш (Португалия, «Атлетико»),

С 2016 года «Золотой мяч» вновь вручается без участия ФИФА на основании голосования журналистов, как это было с момента его основания в 1956 году и до 2009 года.
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