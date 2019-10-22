Под Полтавой разбился вертолет — погиб бывший министр

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На территории частного домовладения в Полтавской области упал вертолет «Робинсон-44». Трагедия, о которой сообщает местная полиция, произошла накануне днем.

Фото с сайта ГСЧС по Полтавской области

Все случилось в селе Тарасенковое (Оржицкий район). Полиция достаточно оперативно установила личность погибшего. Им оказался бывший министр агрополитики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

Как отмечают местные СМИ, ранее экс-министр неоднократно пользовался этим вертолетом.

Что привело к трагедии должно выяснить следствие. Сегодня в Полтавской области жидают подмогу из Киева.

Бывшему министру было 43 года. Он работал в Кабинете Владимира Гройсмана в 2016-2018 годах.
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Тэги: авиакатастрофа разбился вертолет Персона: Тарас Кутовой Город: Полтава

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