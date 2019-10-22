Погода продолжает шептать — во вторник до +23°C

/ Общество
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Во вторник, 22 октября, погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром во многих регионах сохранится туман (из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности).

Ветер юго-западный слабый. Воздух в середине дня максимально прогреется от +14°C (на севере) до +23°C (на юге).

В столице осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха:

  • утром +11..+13°C;
  • днем +17..+19°C;
  • вечером +14..+16°C.
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Тэги: погода

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