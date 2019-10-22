Посольство Беларуси из-за волны протестов обратилось к белорусам, находящимся в Ливане

В Ливане продолжаются массовые протесты, которые привели к «беспорядкам и нарушению транспортного сообщения в Бейруте».

В этой связи посольство Беларуси в Ливане выступило с рекомендациями для граждан нашей страны, в которых просят учитывать нестабильную ситуацию в этом арабском государстве при планировании своих поездок.

«Граждан, которые уже находятся на территории Ливана, убедительно просим сообщить о своем местонахождении в консульскую службу Посольства Беларуси в Сирийской Арабской Республике по телефонам: +963116118097 и +963116118098. Embassy of Belarus In Syria », отмечается в сообщении диппредставительства.

Также дипломаты отметили, что по вопросам вылета на родину необходимо «заблаговременно связываться с представительствами соответствующих авиаперевозчиков (телефон представительства авиакомпании «Белавиа» в Бейруте: +9613908412).

Массовые акции протеста в Бейруте и других ливанских городах были спровоцированы решением правительства ввести новые налоги на фоне ухудшающегося экономического положения страны.