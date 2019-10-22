Нетаньяху вернул президенту мандат на создание правительства

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху вернул президенту Реувену Ривлину мандат на формирование правительства.

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В ходе телефонного разговора с главой государства, Нетаньяху возложил вину за срыв коалиционных переговоров на Бени Ганца, который, по его словам, раз за разом отвергал все предложения. Он назвал лидера Кахоль Лаван заложником Лапида и Либермана.

Интересно, что решение вернуть мандат премьер принял в свой 70-летний юбилея.

На прошлой неделе глава правительства опубликовал предложение фракции Кахоль Лаван о переговорах, однако оно было отклонено, и это поставило точку на попытках Биньямина Нетаньяху сформировать коалицию.