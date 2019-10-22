Диетологи назвали самые полезные для здоровья орехи

На осенних ярмарках, которые в выходные дни проходят во многих городах Беларуси можно увидеть в продаже самые разнообразные орехи.

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Кроме вкусовых, эти дары имеют и полезные свойства.

Как отмечают специалисты, их орехи следует есть минимум один раз в неделю.

В орехах содержится целый кладезь полезных веществ: витамины В1, В2, РР, Е, жирные кислоты, минеральные, включая магний, кальций, селен, фосфор, марганец и молибден.

Сообщается, что постоянное употребление орехов связано со сниженным риском коронарной недостаточности, с уменьшением концентрации холестерина.

Как сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), топ-5 самых полезных орехов составляют:

Кешью (активизирует обмен белка и жировых кислот, укрепляет иммунитет); Лесной (подходит для профилактики рака, показан после физических нагрузок); Грецкий (укрепляет сосуды и снижает уровень холестерина в крови); Кедровый (поддерживают здоровье кожи, способствуют лактации); Миндаль (помогает снизить вес и улучшить работу желудочно-кишечного тракта).

Однако следует помнить, что не рекомендуется потреблять более 35 граммов орехов в день.

Диетологи советуют употреблять орехи с молочными и кисломолочными продуктами, а также с мясными блюдами. Плохо орехи сочетаются с зерновыми продуктами.