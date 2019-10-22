Блогер Кабанов вновь под следствием — в отношении него возобновлено уголовное дело

Кобринский районный отдел Следственного комитета возобновил предварительное расследование уголовного дела в отношении проживающего в Березе видеоблогера Александра Кабанова.

Соответствующее уведомление ему было направлено 17 октября. Скрин-шот документа Кабанов разместил на своей странице в Фейсбуке с комментарием: «Опля! Новая уголовка по старому делу, закрытому за отсутствием состава преступления. Ну кто бы сомневался».

В марте нынешнего года активисту предъявили обвинение в присвоении 440 рублей товарищества собственников жилья по ч. 1 ст. 211 Уголовного кодекса (присвоение либо растрата).

В 2017 году Кабанов четыре месяца исполнял обязанности председателя товарищества собственников жилья в Березе (Брестская область).

«Я согласился на эту должность при условии, что с каждой квартиры в месяц буду получать 2 рубля в качестве вознаграждения. Таким образом, я получил за этот период времени 440 рублей. Сейчас следствие решило: я не имел права получать эти деньги», — отмечал он ранее.

8 июля Кабанову позвонил следователь и сообщил, что уголовное дело закрыто за отсутствием состава преступления.

Блогер выдвигался в депутаты палаты представителей по Западному избирательному округу № 1, но не был зарегистрирован.