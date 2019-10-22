В Минске ожидают миссию МВФ

Беларусь пока не обсуждает с Международным валютным фондом условия возобновления переговоров о кредитной программе, заявил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Калечиц, отвечая на вопросы БелаПАН в кулуарах конференции «БанкИТ-2019».

Он отметил, что в рамках осенней сессии МВФ и Всемирного банка белорусская сторона обсуждала с фондом вопросы, связанные с оценкой макроэкономической ситуации в стране и будущего прогноза на последующие годы. «На следующей неделе ожидается миссия МВФ, в рамках которой мы уточним текущие оценки и относительно прогноза», — сказал Калечиц.

«Мы обсуждали только вопросы, связанные с оценкой общеэкономических показателей и прогнозы на будущий год плюс вопросы технической поддержки со стороны МВФ. Там широкая повестка по этой части как по монетарной, так и фискальной политике», — сказал представитель Нацбанка.

Отвечая на уточняющий вопрос БелаПАН относительно условий возобновления переговоров о программе с МВФ, он заявил, что не готов комментировать эту ситуацию: «Я не буду комментировать эти вещи, поскольку эти вопросы мы не обсуждаем сейчас с МВФ».

Ранее министр финансов Максим Ермолович отмечал, что у белорусской стороны с МВФ «база для переговоров есть».

«Мы планируем во время ежегодного заседания Совета управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации правительством мер по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ. Именно в целях поддержки структурных изменений», — заявил Ермолович.

Беларусь с представителями Всемирного банка и Международного валютного фонда постоянно обсуждает вопросы реализации структурных реформ.

До 2017 года это происходило в рамках переговоров о новой кредитной программе с фондом, однако из-за расхождения взглядов на скорость реформ переговоры о кредитной программе были приостановлены.

В начале этого года белорусское правительство и Всемирный банк приступили к подготовке «дорожной карты» структурных реформ.

Предполагалось, что документ будет согласован в этом году, но в сентябре региональный директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен во время встречи с членами белорусского правительства отметила, что между разработчиками «дорожной карты» сохраняются разногласия, а именно по вопросу скорости повышения тарифов на отопление, реформе государственных предприятий, субсидиям, директивному кредитованию.

С 15 по 20 октября белорусская делегация находилась в Вашингтоне для участия в осенних ежегодных заседаниях советов управляющих МВФ и группы Всемирного банка. В состав белорусской делегации входил министр экономики Дмитрий Крутой, министр финансов Максим Ермолович и заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.