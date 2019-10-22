Фотофакт. В Минске на площади Победы нашли бутылку с посланием из прошлого

21 октября во время проведения строительных работ — демонтажа гранитных плит у монумента на пл. Победы, — была найдена бутылка от шампанского с посланием из прошлого, сообщают «Минск-Новости» .

В бутылке лежала записка и две копейки советских времен. Монтажник строительных конструкций Андрей Спиридович отметил, что нашел предмет при демонтаже стяжки, заметил в бутылке бумагу и понял, что это письмо из прошлого. Оно было порвано.

В послании — обращение к потомкам, предположительно написанное рабочими, которые занимались благоустройством объекта. В письме идет речь об «ударной бригаде», указаны фамилии рабочих. Полностью текст, к сожалению, не сохранился.