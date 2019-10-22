Спектакль Купаловского театра «Зямля Эльзы» покажут в прямом эфире сервиса VOKA

Спектакль «Зямля Эльзы» 23 октября в 19:00 смогут увидеть не только зрители в Купаловском театре, но и все желающие — бесплатно и в любой точке Беларуси. Видеосервис VOKA организует прямую трансляцию с Камерной сцены старейшего театра страны. Это продолжение специального проекта к столетию Купаловского.

В сентябре Национальный академический театр имени Янки Купалы открыл свой сотый сезон, который проходит при поддержке генерального партнера — компании А1. Одним из совместных проектов, приуроченных к юбилейной дате, стала серия трансляций знаковых спектаклей театра — по одному в месяц на протяжении сезона.

Трансляция началась 21 сентября с показа спектакля «Радзіва «Прудок». В этот раз в прямом эфире можно будет увидеть еще одну из премьер прошлого года — спектакль «Зямля Эльзы».

Спектакль поставлен режиссером Еленой Ганум по пьесе современного российского драматурга Ярославы Пулинович, которая сама представляет эту историю как фантазию о несовременной любви. Главные герои — Ромео и Джульетта, которым за семьдесят, только зовут их Эльза и Василий, живут они в деревне, оба недавно овдовели и переполошили своим романом односельчан всех возрастов.

В роли Эльзы — заслуженная артистка Беларуси Наталья Кочеткова, а ее возлюбленного исполняет Николай Кучиц. Во втором составе — народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова и заслуженный артист Беларуси Владимир Роговцов. Также в спектакле задействованы заслуженная артистка Беларуси Тамара Николаева-Опиок, Алла Ельяшевич, Марина Гордионок, Кристина Дробыш, Александр Павлов, Евгения Кульбачная, Виктория Чавлытко.

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все происходящее на сцене с разных ракурсов.