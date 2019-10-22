Дворец Республики с 20 декабря приглашает на Главную ёлку страны

С 20 декабря в Большом зале Дворца Республики начнутся новогодние представления. В этом году Главная ёлка страны подготовила для детей сказку «Волшебная профессия».

Все знают, кто такой Дед Мороз, но мало кто задумывается над тем, был ли Дед Мороз маленьким, учился ли он в школе, легко ли быть волшебником и совершать новогодние чудеса. Именно об этом и расскажет детская новогодняя сказка «Волшебная профессия».

Кроме того маленькие зрители и их родители узнают и один из главных новогодних секретов — как у Деда Мороза получается одновременно поздравить всех людей на всех континентах!

Представления будут идти ежедневно до 6 января включительно. Начало представлений в 11:00, 14:30 и 18:00

Стоимость билетов — от 7 до 26 рублей. Детям до трех лет вход бесплатный.