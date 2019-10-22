Лига чемпионов. «Шахтер» — «Динамо», «Ювентус» — «Локомотив» и другие пары третьего тура
Сегодня матчами в восьми городах начинается третий тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.
Группа А
- «Брюгге» — ПСЖ;
- «Галатасарай» — «Реал».
Группа B
- «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда»;
- «Олимпиакос» — «Бавария».
Группа C
- «Шахтер» — «Динамо-Загреб»;
- «Манчестер Сити» — «Аталанта».
Группа D
- «Атлетико» — «Байер»;
- «Ювентус» — «Локомотив».
Завтра также восьмью матчами тур продолжится:
Группа E
- «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи»;
- «Генк» — «Ливерпуль».
Группа F
- «Интер» — «Боруссия»;
- «Славия» — «Барселона».
Группа G
- «РБ Лейпциг» — «Зенит»;
- «Бенфика» — «Лион».
Группа H
- «Аякс» — «Челси»;
- «Лилль» — «Валенсия» (Испания).
Отметим, что поединки в Донецке и Мадриде, а также в Лейпциге и Амстердаме начнутся в 19:55 по минскому времени, а все остальные в 22:00.