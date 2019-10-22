Лига чемпионов. «Шахтер» — «Динамо», «Ювентус» — «Локомотив» и другие пары третьего тура

Сегодня матчами в восьми городах начинается третий тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.

Группа А

«Брюгге» — ПСЖ;

«Галатасарай» — «Реал».

Группа B

«Тоттенхэм» — «Црвена Звезда»;

«Олимпиакос» — «Бавария».

Группа C

«Шахтер» — «Динамо-Загреб»;

«Манчестер Сити» — «Аталанта».

Группа D

«Атлетико» — «Байер»;

«Ювентус» — «Локомотив».

Завтра также восьмью матчами тур продолжится:

Группа E

«Ред Булл Зальцбург» — «Наполи»;

«Генк» — «Ливерпуль».

Группа F

«Интер» — «Боруссия»;

«Славия» — «Барселона».

Группа G

«РБ Лейпциг» — «Зенит»;

«Бенфика» — «Лион».

Группа H

«Аякс» — «Челси»;

«Лилль» — «Валенсия» (Испания).

Отметим, что поединки в Донецке и Мадриде, а также в Лейпциге и Амстердаме начнутся в 19:55 по минскому времени, а все остальные в 22:00.