Лига чемпионов. «Шахтер» — «Динамо», «Ювентус» — «Локомотив» и другие пары третьего тура

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Сегодня матчами в восьми городах начинается третий тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.

Группа А

  • «Брюгге» — ПСЖ;
  • «Галатасарай» — «Реал».

Группа B

  • «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда»;
  • «Олимпиакос» — «Бавария».

Группа C

  • «Шахтер» — «Динамо-Загреб»;
  • «Манчестер Сити» — «Аталанта».

Группа D

  • «Атлетико» — «Байер»;
  • «Ювентус» — «Локомотив».

Завтра также восьмью матчами тур продолжится:

Группа E

  • «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи»;
  • «Генк» — «Ливерпуль».

Группа F

  • «Интер» — «Боруссия»;
  • «Славия» — «Барселона».

Группа G

  • «РБ Лейпциг» — «Зенит»;
  • «Бенфика» — «Лион».

Группа H

  • «Аякс» — «Челси»;
  • «Лилль» — «Валенсия» (Испания).

Отметим, что поединки в Донецке и Мадриде, а также в Лейпциге и Амстердаме начнутся в 19:55 по минскому времени, а все остальные в 22:00.
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Тэги: Лига чемпионов

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