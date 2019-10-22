«Дело возобновили из-за «команды сверху»: блогер Кабанов считает, что власти пытаются оказать давление

Видеоблогер и общественный активист Александр Кабанов считает, что власти пытаются оказать на него давление, возобновив предварительное расследование уголовного дела.

О возобновлении дела блогеру сообщила адвокат. Она выслала ему копию уведомления, полученного из Кобринского районного отдела Следственного комитета. Дело возобновила Брестская областная прокуратура, сообщает БелаПАН .

Кабанов утверждает, что такой поворот событий не был неожиданным для него. Он также считает дело надуманным.

Активист сообщил, сначала следствие по его делу вел Березовский районный отдел СК, затем Кобринский. При этом за четыре месяца следствия найти ничего не удалось, и дело пришлось закрыть.

По мнению Кабанова, дело возобновили из-за «команды сверху».

«Это сверху прозвучало, мол, давайте с ними что-то делать. Больше им прицепиться не к чему, они перерыли уже всю мою подноготную. У меня есть подозрения, что это делается для того, чтобы мы не могли работать — конфисковать технику, компьютер, телефон. У меня этого дома нет, поэтому не получится», — заявил он.

Предпринимать что-либо блогер не планирует. «Как работал, так и буду работать», — отметил он.

В марте 2019 года активисту предъявили обвинение в присвоении 440 рублей товарищества собственников жилья по ч. 1 ст. 211 УК РБ (присвоение либо растрата). Однако оно было закрыто за отсутствием состава преступления.