80% пиратских сайтов Рунета больше не могут показывать фильмы и сериалы

Голландский фонд защиты авторских прав (BREIN) добился отключения серверов стримингового плеера Moonwalk. Плеер использовали для показа фильмов и сериалов многие российские пиратские онлайн-кинотеатры, включая такие сайты, как HDrezka и KinoGo. Плеер не работает, а на сайте проекта указано, что он «никогда не заработает снова».

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Используемая система не только воспроизводила контент, но также хранила его и обеспечивала быструю отдачу, сообщает newsru.com .

Отключению серверов и конфискации улик произведено BREIN в сотрудничестве с американскими Альянсом креативности и развлечений (ACE)и Ассоциацией кинокомпаний (MPAA), сообщает TJ .

В фонде отметили, что на 50 самых популярных сайтов с Moonwalk приходилось 395 миллионов визитов — от 89 миллионов уникальных посетителей в месяц. Таким образом правообладатели теряли сотни миллионов долларов.

Плеер Moonwalk был запущен в 2013 году. К началу 2019 года в системе хранилось 33 400 фильмов и сериалов.