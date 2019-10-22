Лукашенко раздал госнаграды и погоны сотрудникам Службы безопасности президента

В преддверии 25-летия создания Службы безопасности президента Александр Лукашенко вручил госнаграды и погоны сотрудникам этой спецслужбы.

Фото пресс-службы президента

Во время торжественной церемонии он напомнил, что СБП создавалась практически с чистого листа.

«Формируя подразделение с новыми компетенциями, мы отбирали лучших сотрудников силовых ведомств Беларуси — профессионалов, патриотов с высоким чувством долга перед страной и народом», — напомнил Лукашенко.

Он рассказал, что на начальном этапе служба создавалась «на обломках структур разрушившейся страны: соответствующего подразделения КГБ — группы "Альфа", соответствующего подразделения МВД и других силовых структур».

Также он предупредил, что у сотрудников СБП «должны всегда быть чистые руки, светлые, чистые лицо и глаза. Потому что это не только ваши руки и глаза. Это и руки, и глаза президента, главы государства», цитирует президента его пресс-служба.

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