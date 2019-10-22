На среду объявлен желтый уровень опасности

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По оперативным данным Белгидромета, в среду, 23 октября, в Беларуси ожидается неблагоприятное погодное явление.

Фото pixabay.com

Как отметили синоптики, ночью и утром на территории страны сгустится туман. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Белорусские спасатели советуют в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О рекомендациях Госавтоинспекции можно узнать здесь.
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Тэги: непогода туман

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