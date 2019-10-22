Послание из 1987 года: найден строитель бригады, заложившей бутылку с письмом на пл. Победы в Минске
21 октября во время проведения демонтажа плит у монумента на площади Победы была обнаружена бутылка от шампанского с запиской — посланием из советских времен от строительной бригады со списком фамилий.
Удалось найти одного из рабочих бригады — Владимира Корбута — и узнать подробности закладки, сообщают
Бутылку с письмом на стройплощадке обнаружил монтажник строительных конструкций Андрей Спиридович. Текст послания можно было разобрать:
«Здесь надрывала свои спины ударная бригада Емельянова стройтреста… Работали мы три с половиной месяца по 13 рублей за смену».
Далее в тексте письма шел список рабочих, заложивших бутылку в цемент под плитой. К записке они приложили две советские копейки.
Как рассказал Владимир Корбут, один из строителей «ударной бригады», послание решили оставить под плитой в самый последний день работы — 5 ноября 1987 года. По его словам, тогда шла подготовка ко Дню Октябрьской революции — работа велась и днем, и ночью.
В данный момент Владимир Корбут на пенсии, но работает на различных объектах — в Доме правительства, Дворце культуры профсоюзов, «Минск-Арене».
Монтажник Андрей Спиридович также пообещал оставить какое-нибудь послание потомкам.
Фото и видео агентства «Минск-Новости»