Послание из 1987 года: найден строитель бригады, заложившей бутылку с письмом на пл. Победы в Минске

21 октября во время проведения демонтажа плит у монумента на площади Победы была обнаружена бутылка от шампанского с запиской — посланием из советских времен от строительной бригады со списком фамилий.

Удалось найти одного из рабочих бригады — Владимира Корбута — и узнать подробности закладки, сообщают «Минск-Новости» .

Бутылку с письмом на стройплощадке обнаружил монтажник строительных конструкций Андрей Спиридович. Текст послания можно было разобрать:

«Здесь надрывала свои спины ударная бригада Емельянова стройтреста… Работали мы три с половиной месяца по 13 рублей за смену».

Далее в тексте письма шел список рабочих, заложивших бутылку в цемент под плитой. К записке они приложили две советские копейки.

Как рассказал Владимир Корбут, один из строителей «ударной бригады», послание решили оставить под плитой в самый последний день работы — 5 ноября 1987 года. По его словам, тогда шла подготовка ко Дню Октябрьской революции — работа велась и днем, и ночью.

В данный момент Владимир Корбут на пенсии, но работает на различных объектах — в Доме правительства, Дворце культуры профсоюзов, «Минск-Арене».

Монтажник Андрей Спиридович также пообещал оставить какое-нибудь послание потомкам.

Фото и видео агентства «Минск-Новости»