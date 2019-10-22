Охрана Лукашенко оснащена самым современным оружием

По словам Александра Лукашенко, сегодня Служба безопасности президента укомплектована самым современным оружием.

Также глава государства сообщил, что сотрудникам СБП под силу выполнить «сложнейшие задачи в любой точке Беларуси, в экстремальных ситуациях готовы действовать хладнокровно, четко, слаженно, незаметно, но эффективно».

Он отметил, что сотрудники этой спецслужбы ежеминутно находятся в полной боевой готовности: «В том числе и благодаря вам сегодня в Беларуси сохраняется мир и порядок».

Лукашенко дал указание: «Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле».

Напомним, сегодня в Дворце Независимости глава государства вручил государственные награды и погоны сотрудникам СБП.

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