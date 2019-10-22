Лукашенко встретится в Минске с президентом Кубы
23 октября Александр Лукашенко проведет в Минске переговоры с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом, который прибывает с официальным визитом.
Как сообщает пресс-служба президента, состоятся переговоры в узком и расширенном составах. Будут обсуждены вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе торгово-экономическая тематика.
Запланировано подписание ряда международных документов.
По данным Белстата, товарооборот Беларуси и Кубы в январе—августе 2019 года составил 9 млн 585,2 тыс. долларов, что на 23,5% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.
Экспорт снизился на 25,1% до 8 млн 344,2 тыс., импорт — на 10,6% до 1 млн 241 тыс. долларов. Положительное сальдо составило 7 млн 103,2 тыс. долларов.
Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посещал Беларусь и встречался с Лукашенко в мае 2016 года, когда занимал должность первого заместителя председателя Государственного совета и Совета министров Кубы.
Лукашенко был на Кубе с официальным визитом в 2000 и 2012 годах, отмечает