Лукашенко встретится в Минске с президентом Кубы

/ Политика
Просмотров: 69

23 октября Александр Лукашенко проведет в Минске переговоры с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом, который прибывает с официальным визитом.

Встреча Лукашенко и Бермудеса в Минске в мае 2016-го. Фото пресс-службы президента Беларуси

Как сообщает пресс-служба президента, состоятся переговоры в узком и расширенном составах. Будут обсуждены вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе торгово-экономическая тематика.

Запланировано подписание ряда международных документов.

По данным Белстата, товарооборот Беларуси и Кубы в январе—августе 2019 года составил 9 млн 585,2 тыс. долларов, что на 23,5% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Экспорт снизился на 25,1% до 8 млн 344,2 тыс., импорт — на 10,6% до 1 млн 241 тыс. долларов. Положительное сальдо составило 7 млн 103,2 тыс. долларов.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посещал Беларусь и встречался с Лукашенко в мае 2016 года, когда занимал должность первого заместителя председателя Государственного совета и Совета министров Кубы.

Лукашенко был на Кубе с официальным визитом в 2000 и 2012 годах, отмечает БелаПАН.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Куба Персона: Александр Лукашенко Мигель Марио Диас-Канель Бермудес

Другие материалы на эту тему:

Макей спасает для Беларуси рынки Латинской Америки

Макей спасает для Беларуси рынки Латинской Америки

Макей спасает для Беларуси рынки Латинской Америки

Макей спасает для Беларуси рынки Латинской Америки

Куба выказала заинтересованность в белорусских беспилотниках

Куба выказала заинтересованность в белорусских беспилотниках

Куба нужна Минску, чтобы было куда летать

Куба нужна Минску, чтобы было куда летать