Лукашенко встретится в Минске с президентом Кубы

23 октября Александр Лукашенко проведет в Минске переговоры с президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом, который прибывает с официальным визитом.

Встреча Лукашенко и Бермудеса в Минске в мае 2016-го. Фото пресс-службы президента Беларуси

Как сообщает пресс-служба президента, состоятся переговоры в узком и расширенном составах. Будут обсуждены вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе торгово-экономическая тематика.

Запланировано подписание ряда международных документов.

По данным Белстата, товарооборот Беларуси и Кубы в январе—августе 2019 года составил 9 млн 585,2 тыс. долларов, что на 23,5% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Экспорт снизился на 25,1% до 8 млн 344,2 тыс., импорт — на 10,6% до 1 млн 241 тыс. долларов. Положительное сальдо составило 7 млн 103,2 тыс. долларов.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посещал Беларусь и встречался с Лукашенко в мае 2016 года, когда занимал должность первого заместителя председателя Государственного совета и Совета министров Кубы.