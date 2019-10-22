Еврокомиссия одобрила присоединение Хорватии к Шенгену

/ Мир
Просмотров: 65

Еврокомиссия спустя шесть лет после вхождения Хорватии в Евросоюз согласовала ее присоединение к Шенгенской зоне.

Решение о присоединении Хорватии к Шенгену будет обнародовано 22 октября, сообщает Bloomberg.

В Еврокомиссии отметили, что работа по завершению всех оценок о присоединении Хорватии «продвигается хорошо» и что Хорватия должна стать полноправным членом Шенгенской зоны, «как только будут выполнены все критерии».

Данный шаг еще должен официально одобрить Европейский совет.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Хорватия шенгенская зона

Другие материалы на эту тему:

Белорусам позволили ездить в ЕС с двумя паспортами

Белорусам позволили ездить в ЕС с двумя паспортами

В Шенген(е) по-новому, или Откровения нелегала поневоле. Часть вторая

В Шенген(е) по-новому, или Откровения нелегала поневоле. Часть вторая

В Шенген(е) по-новому, или Откровения нелегала поневоле. Часть первая

В Шенген(е) по-новому, или Откровения нелегала поневоле. Часть первая

Въезд в страны Шенгенской зоны: что изменил Евросоюз?

Въезд в страны Шенгенской зоны: что изменил Евросоюз?