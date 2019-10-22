Еврокомиссия одобрила присоединение Хорватии к Шенгену

Еврокомиссия спустя шесть лет после вхождения Хорватии в Евросоюз согласовала ее присоединение к Шенгенской зоне.

Решение о присоединении Хорватии к Шенгену будет обнародовано 22 октября, сообщает Bloomberg .

В Еврокомиссии отметили, что работа по завершению всех оценок о присоединении Хорватии «продвигается хорошо» и что Хорватия должна стать полноправным членом Шенгенской зоны, «как только будут выполнены все критерии».

Данный шаг еще должен официально одобрить Европейский совет.