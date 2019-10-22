В Москве нашли мертвой дочь иностранного посла

Ряд местных СМИ заявили, что дочь иранского дипломата Мехди Санаи совершила самоубийство, а в посольстве заверили, что у нее был сердечный приступ.

Появившиеся сообщения о суициде Арефех Санаи в дипмиссии назвали провокацией. «Такого не было, посольство это опровергает. У нее был сердечный приступ вчера, к сожалению, в результате сердечного приступа она погибла», — уточнили в посольстве, передает РБК .

На родине Арафех наблюдалась у психолога. Погибшая жила на две страны, а последний раз приехала в Россию четыре месяца назад.