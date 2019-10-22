Ранее судимый мужчина ограбил бабушку в Минске

Сотрудники милиции задержали 43-летнего мужчину, похитившего кошелек с деньгами у 83-летней бабушки.

Выяснилось, что подозреваемый подошел к бабушке в магазине и попросил деньги. Получив отказ, он вызвался проводить ее домой — помочь донести сумки. Когда они зашли в подъезд, мужчина толкнул бабушку и украл из сумки кошелек. В нем было 80 рублей, сообщает ГУВД Мингорисполкома .

Пожилая женщина сообщила в милицию о происшедшем. Благодаря записям камер видеонаблюдения удалось установить личность вора. Оказалось, что мужчина не работает, также был ранее судим за имущественные преступления. Украденные у бабушки деньги он потратил на спиртные напитки.