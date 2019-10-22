Видеофакт. Росгвардейца убили в бою за краповый берет

Краповый берет, как отличительный знак спецназа внутренних войск, был впервые принят в конце 1970-х годов. Десять лет спустя появилась традиция специальных испытаний на право ношения крапового берета, с 1993 года эти испытания были признаны официально, а требования к кандидатам существенно повысились. В 2008 году в России были утверждены единые правила проведения испытаний на право ношения крапового берета.