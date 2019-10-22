Видеофакт. Росгвардейца убили в бою за краповый берет

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Аттестационные испытания на право ношения крапового берета прошли в Хабаровском крае.

Последний смертельный поединок росгвардейца из Бурятии попал на видео, которое опубликовало местное издание Dvhab.ru.

 

 

После очередного удара росгвардеец падает на землю и уже не встает. От полученных во время спарринга травм мужчина впал в кому. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Региональное управление Росгвардии и МВД по Бурятии обещало оказать материальную помощь близким погибшего.

Краповый берет, как отличительный знак спецназа внутренних войск, был впервые принят в конце 1970-х годов. Десять лет спустя появилась традиция специальных испытаний на право ношения крапового берета, с 1993 года эти испытания были признаны официально, а требования к кандидатам существенно повысились. В 2008 году в России были утверждены единые правила проведения испытаний на право ношения крапового берета.

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Тэги: Росгвардия МВД России краповый берет

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