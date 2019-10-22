БТ обнародовало кадры задержания бизнесменов, из-за которых уволили главу «Белгоспищепрома»
Сотрудниками КГБ были выявлены факты коррупционной деятельности на ряде предприятий, входящих в систему концернов «Белгоспищепром» и «Белнефтехим».
В этой связи от занимаемых должностей были освобождены председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло и генеральный директор ОАО «Минск Кристалл» Станислав Иодис.
Как
Должностные лица предприятий алкогольной промышленности в Минской и Витебской областях получали за содействие от 500 до 15 000 долларов в зависимости от суммы контракта.
Операции по задержанию с поличным проводились одновременно в столице, Витебской и Минской областях,
На кадрах оперативной съемки зафиксированы моменты передачи взятки руководителю завода в Чашниках, генеральному директору витебского завода «Придвинье», у которого впоследствии было изъято 75 тысяч долларов наличными.
Также с поличным задержаны сотрудники завода «Минск Кристалл Групп» — главный инженер, заместитель начальника транспортного отдела и ведущий инженер отдела капитального строительства.
Заведено семь уголовных дел за получение взятки и одно — за дачу взятки. В отношении четырех фигурантов применена мера пресечения в виде заключения под стражу.