Литва примет все меры, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попала на рынок страны
Литва примет все меры для того, чтобы не допустить попадание электроэнергии с БелАЭС на рынок страны, заявил литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Об этом сообщает
Таким образом чиновник прокомментировал предложение президента Литвы Гитанаса Науседы лишать торговцев электроэнергией лицензий, если выяснится, что они импортируют электроэнергию из Беларуси после запуска БелАЭС.
Министр подчеркнул, что в будущем при необходимости могут быть предложены и другие поправки в законодательство. По его словам, Литва использует «все необходимые инструменты», чтобы «ни один киловатт-час не попал на биржу электроэнергии».
«Какими они могут быть, сегодня я не могу сказать окончательно, — мы просто наблюдаем за ситуацией и принимаем такие меры, какие необходимы для данного периода времени и данной ситуации», — отметил Жигимантас Вайчюнас.
Министр подчеркнул, что Литве важно не допустить попадания в страну электроэнергии «именно через литовско-белорусскую границу, а также через Литву в Латвию», и для этого есть «все необходимые инструменты».
Что касается возможности попадания белорусской электроэнергии в страны Балтии в случае, если после запуска БелАЭС Латвия начнет торговать электричеством через границу с Россией, то это «по-прежнему открытый вопрос».
Он не стал прогнозировать, удастся ли Литве убедить Латвию и Эстонию «отнестись к электроэнергии с БелАЭС так же критически».
«Нам придется искать решения для того, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала на рынок всех стран Балтии. Такова цель, таково стремление. Удастся это или не нет и на какой процент удастся — я бы сегодня не стал прогнозировать, но у нас есть все форматы, в которых мы можем разговаривать», — заверил Жигимантас Вайчюнас.