Литва примет все меры, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попала на рынок страны

Литва примет все меры для того, чтобы не допустить попадание электроэнергии с БелАЭС на рынок страны, заявил литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на BNS .

Таким образом чиновник прокомментировал предложение президента Литвы Гитанаса Науседы лишать торговцев электроэнергией лицензий, если выяснится, что они импортируют электроэнергию из Беларуси после запуска БелАЭС.

Министр подчеркнул, что в будущем при необходимости могут быть предложены и другие поправки в законодательство. По его словам, Литва использует «все необходимые инструменты», чтобы «ни один киловатт-час не попал на биржу электроэнергии».

«Какими они могут быть, сегодня я не могу сказать окончательно, — мы просто наблюдаем за ситуацией и принимаем такие меры, какие необходимы для данного периода времени и данной ситуации», — отметил Жигимантас Вайчюнас.

Министр подчеркнул, что Литве важно не допустить попадания в страну электроэнергии «именно через литовско-белорусскую границу, а также через Литву в Латвию», и для этого есть «все необходимые инструменты».

Что касается возможности попадания белорусской электроэнергии в страны Балтии в случае, если после запуска БелАЭС Латвия начнет торговать электричеством через границу с Россией, то это «по-прежнему открытый вопрос».

Он не стал прогнозировать, удастся ли Литве убедить Латвию и Эстонию «отнестись к электроэнергии с БелАЭС так же критически».

«Нам придется искать решения для того, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала на рынок всех стран Балтии. Такова цель, таково стремление. Удастся это или не нет и на какой процент удастся — я бы сегодня не стал прогнозировать, но у нас есть все форматы, в которых мы можем разговаривать», — заверил Жигимантас Вайчюнас.