Водитель «Жигулей» сбил мальчика в Светлогорском районе и поехал дальше

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Инцидент произошел вечером 21 октября на пешеходном переходе напротив торгового центра «Анженко».

Пострадавший ребенок шел в компании на остановку с занятий по плаванию. Когда ребята переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, в них въехал автомобиль. Все отскочили, а 11-летний школьник не успел, сообщает TUT.by.

Личность водителя «ВАЗ 21 063» установили. Им оказался 60-летний житель Светлогорского района. Он пояснил, что уехал, так как посчитал, что ребенок не пострадал.
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Тэги: ДТП наезд на ребенка Город: Светлогорск

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