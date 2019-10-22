Водитель «Жигулей» сбил мальчика в Светлогорском районе и поехал дальше

Инцидент произошел вечером 21 октября на пешеходном переходе напротив торгового центра «Анженко».

Пострадавший ребенок шел в компании на остановку с занятий по плаванию. Когда ребята переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, в них въехал автомобиль. Все отскочили, а 11-летний школьник не успел, сообщает TUT.by .

Личность водителя «ВАЗ 21 063» установили. Им оказался 60-летний житель Светлогорского района. Он пояснил, что уехал, так как посчитал, что ребенок не пострадал.