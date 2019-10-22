Международные эксперты считают, что 35% банков мира потерпят крах при серьезных потрясениях в экономике

Около трети мировых банков находятся на грани прибыльности и могут потерпеть крах, встретив очередной экономический кризис. Об этом говорится в докладе о текущем состоянии мировой банковской отрасли, подготовленном международной консалтинговой компанией McKinsey & Company.

В докладе сообщается о признаках вступления банковской отрасли в последнюю фазу экономического цикла спустя 10 лет после финансового кризиса. Среди признаков — замедление роста выручки, прибыли и кредитных портфелей. Специалисты считают, что сегодня банкам дается последний шанс внести коррективы в существующую бизнес-модель, сообщает «Коммерсантъ» .

Эксперты McKinsey разделяют банки на четыре категории: лидеры рынка; банки, устойчивые к потрясениям; последователи/подражатели; банки, которым приходится постоянно выдерживать проверку на прочность.

Именно последняя группа, по мнению специалистов, особенно уязвима к экономическим потрясениям — к ней относят 35% банков, которые находятся на грани прибыльности даже сегодня, в относительно спокойных условиях. В силу ущербности бизнес-моделей, они могут понести убытки малейших негативных экономических явлениях, а при значительных — прекратить существование.

Кроме реорганизации, по мнению исследователей, единственным вариантом выживания может стать слияние с другим банком или продажа бизнеса более крупному банку.

Международная консалтинговая компания McKinsey & Company специализируется на решении задач, связанных со стратегическим управлением.