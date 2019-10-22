Международные эксперты считают, что 35% банков мира потерпят крах при серьезных потрясениях в экономике
Около трети мировых банков находятся на грани прибыльности и могут потерпеть крах, встретив очередной экономический кризис. Об этом говорится в
В докладе сообщается о признаках вступления банковской отрасли в последнюю фазу экономического цикла спустя 10 лет после финансового кризиса. Среди признаков — замедление роста выручки, прибыли и кредитных портфелей. Специалисты считают, что сегодня банкам дается последний шанс внести коррективы в существующую бизнес-модель, сообщает
Эксперты McKinsey разделяют банки на четыре категории: лидеры рынка; банки, устойчивые к потрясениям; последователи/подражатели; банки, которым приходится постоянно выдерживать проверку на прочность.
Именно последняя группа, по мнению специалистов, особенно уязвима к экономическим потрясениям — к ней относят 35% банков, которые находятся на грани прибыльности даже сегодня, в относительно спокойных условиях. В силу ущербности бизнес-моделей, они могут понести убытки малейших негативных экономических явлениях, а при значительных — прекратить существование.
Кроме реорганизации, по мнению исследователей, единственным вариантом выживания может стать слияние с другим банком или продажа бизнеса более крупному банку.
Международная консалтинговая компания McKinsey & Company специализируется на решении задач, связанных со стратегическим управлением.