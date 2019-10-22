Греческая полиция устроила спецоперацию из-за фильма «Джокер»

Во время показа «Джокера» в кинозал ворвалась полиция и вывела оттуда почти два десятка несовершеннолетних, которым, согласно местному закону, нельзя смотреть этот триллер.

Рейд правоохранителей вызвал возмущение общества и рассорил политиков. Тысячи пользователей соцсетей осудили действия полиции и назвали рейд «фашистским» и свойственным авторитарному государству, сообщает издание Euractiv .

Действовать полиции приказали два чиновника Министерства культуры. Официально ведомство информацию не подтверждает. Министр культуры Лина Мендон дала пресс-конференцию, на которой раскритиковала «чрезмерно усердных» чиновников, которые вызвали полицию.

Основная оппозиционная левая партия «Сириза» обвинила правительство в возвращении страны в «темные века». Правительство со своей стороны заявило, что «Сириза» была у власти почти пять лет и могла изменить закон.