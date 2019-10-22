Шварценеггер чуть не умер во время операции на сердце

/ Мир
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Актер пережил шестую операцию на сердце, во время которой едва не умер.

Известный актер, политик и культурист Арнольд Шварценеггер признался, что едва не умер во время операции на сердце, сообщает Mirror.

По его словам, шестая по счету операция состоялась еще в марте 2018 года, но рассказать о случившимся он решился только сейчас. Актеру заменили легочный клапан, установленный в 1997 году.

Шварценеггер отметил, что чем старше он становится, тем труднее восстанавливаться. Также актер отметил, что он все равно быстро вернулся в спортзал, чтобы подготовиться к съемкам в последней части «Терминатора».
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Тэги: операция Голливуд Персона: Арнольд Шварценеггер

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