Белорусские банки вводят биометрическую аутентификацию клиентов

В Беларуси на следующей неделе начнется реализация пилотного проекта по биометрической аутентификации клиентов банков.

Об этом заявила председатель правления ОАО «НКФО «ЕРИП» Елена Антони 22 октября ходе пленарного заседания XVI Международного форума по банковским информационным технологиям «БАНКИТ» в Минске.

Как пояснила специалист, в данном случае речь пока идет о биометрической аутентификации, а не идентификации. «Мы будем сравнивать по биометрии лица и по биометрии голоса действительно ли это тот человек, как он о себе заявляет», — сказала Антони.

Клиенты Межбанковской системы идентификации смогут вместо пароля предъявлять свои биометрические данные, чтобы зайти в обслуживающий банк. Таким образом будет подтверждаться личность клиента, о котором уже имеются данные в системе.

Как отметила Елена Антони, в странах Европы давно двигаются по пути внедрения сервисов удаленной идентификации и аутентификации для клиентов банков. «Новый тренд — это внедрение биометрии. В Польше, например, больше десяти лет работают банкоматы с удаленной идентификацией по пальцу, а "Сбербанк" России уже реализовал возможность оплаты в банкоматах через биометрию лица», — рассказала специалист.