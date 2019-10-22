Беларусь стала одним из лидеров по экспорту софта в Восточной Европе и СНГ

Беларусь стала одним из лидеров стран Восточной Европы и СНГ по экспорту софта на единицу населения. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас на международном форуме «Открытые инновации» в инновационном центре «Сколково» (Москва).

Сергей Румас напомнил, что после подписания президентом декрета о цифровой экономике белорусский Парк высоких технологий получил мощный импульс к развитию, отметила пресс-служба правительства.

Он подчеркнул, что резидентам парка позволено вести бизнес и заключать сделки в Беларуси так, как они привыкли это делать в лучших юрисдикциях мира. По словам премьер-министра, им дали налоговые льготы и оградили парк от вмешательства контрольных и надзорных органов, сообщает БелаПАН .

Сергей Румас отметил, что экспорт и общая выручка парка растут на 30-40% в год, а в 2019 году размер экспорта ожидается в размере 2 млрд долларов.

В разы увеличились и доходы бюджета страны от деятельности Парка высоких технологий. По словам премьер-министра, даже несмотря на действующие льготные налоговые ставки, средний белорусский IT-специалист платит в бюджет в три раза больше, чем средний занятый в экономике.

Как считает глава правительства, Беларусь успешно справляется с проблемой оттока кадров из IT-сферы. Он отметил, что сегодня в страну стали возвращаться «многие из тех, кто уехал раньше». А выпускники с IT-специальностью практически полностью остаются в стране.

Сергей Румас напомнил о том, что недавно Александр Лукашенко поддержал предложение правительства о создании на базе Парка высоких технологий IT-университета.