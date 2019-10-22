Фотофакт. В Червенском районе горела фабрика по производству валенок

Утром 22 октября сторож предприятия сообщил спасателям о возгорании.

Фото: МЧС

По информации МЧС, из окон производственного здания ОАО «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика» шел дым. Через четыре минуты на месте вызова были два первых подразделения спасателей.

Загорание произошло в цехе по обрезиниванию подошв валенка. Огонь повредил 12 станков по обрезиниванию подошв и готовую продукцию на общей площади 20 кв.м.

Причину пожара пока не установили.