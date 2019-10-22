В рамках ЕАЭС могут создать венчурный фонд

Премьер-министр Сергей Румас на международном форуме «Открытые инновации» в инновационном центре «Сколково» (Москва) обозначил идею создания специального венчурного фонда в рамках ЕАЭС​.

Премьер-министр подчеркнул: «В наших странах рождается масса интересных стартапов и компаний, которые, получая финансирование в США и ЕС, затем меняют прописку. Почему бы нам совместно не инвестировать в перспективные разработки друг друга?».

Он добавил, что к этому венчурному фонду могли бы присоединиться и другие страны, не входящие в ЕАЭС, но имеющие тесные связи с союзом.

Глава правительства также признал наличие нерешенных проблем, в частности, в вопросе цифровизации страны. По его мнению, в этом вопросе Беларуси есть чему поучиться и у России, и у других стран мира. «Поэтому мы всячески поддерживаем не только обмен опытом в рамках ЕАЭС, СНГ, но и синхронизацию процессов цифровизации в наших странах», — отметил Сергей Румас.