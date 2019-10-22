Лилия Ананич пообещала разобраться с качеством питьевой воды в Борисовском районе

Кандидат в депутаты по Борисовскому сельскому избирательному округу № 63, заместитель председателя общественного объединения «Белорусский союз женщин» Лилия Ананич пообещала жителям региона решить вопрос с качеством питьевой воды и построить станции обезжелезивания.

Об этом она заявила 22 октября во время выступления в эфире телеканала СТВ в рамках предвыборной агитации.

«Я буду настойчиво добиваться решения насущных проблем жителей округа, — заявила Ананич. — Свои усилия сосредоточу на улучшении качества питьевой воды, строительстве станций обезжелезивания в агрогородках Зачистье, Вилятичи, Зембин, Оздятичи, Мстиж».

Кроме того, кандидат в депутаты собирается заняться вопросами улучшения качества предоставляемых жителям района жилищно-коммунальных услуг, реконструкции системы очистных сооружений Борисова, благоустройства дворовых территорий и строительства детских игровых площадок, а также развития туристического потенциала региона.

Также в должности депутата она обещала уделить внимание малому и среднему бизнесу, социальному предпринимательству, вовлечению женщин в предпринимательскую деятельность. По ее словам, социальная сфера — «самый четкий барометр благополучия общества и государства».