Лилия Ананич пообещала разобраться с качеством питьевой воды в Борисовском районе

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Кандидат в депутаты по Борисовскому сельскому избирательному округу № 63, заместитель председателя общественного объединения «Белорусский союз женщин» Лилия Ананич пообещала жителям региона решить вопрос с качеством питьевой воды и построить станции обезжелезивания.

Об этом она заявила 22 октября во время выступления в эфире телеканала СТВ в рамках предвыборной агитации.

«Я буду настойчиво добиваться решения насущных проблем жителей округа, — заявила Ананич. — Свои усилия сосредоточу на улучшении качества питьевой воды, строительстве станций обезжелезивания в агрогородках Зачистье, Вилятичи, Зембин, Оздятичи, Мстиж».

Кроме того, кандидат в депутаты собирается заняться вопросами улучшения качества предоставляемых жителям района жилищно-коммунальных услуг, реконструкции системы очистных сооружений Борисова, благоустройства дворовых территорий и строительства детских игровых площадок, а также развития туристического потенциала региона.

Также в должности депутата она обещала уделить внимание малому и среднему бизнесу, социальному предпринимательству, вовлечению женщин в предпринимательскую деятельность. По ее словам, социальная сфера — «самый четкий барометр благополучия общества и государства».

Лилия Ананич родилась в 1960 году в деревне Леоново Борисовского района. Работала в органах госуправления с 1992 года — в Министерстве культуры и печати, позже — в Государственном комитете по печати, в 2001 году заняла пост замминистра информации, а с 2014 по 2017 годы возглавляла министерство. В 2016 году была награждена орденом Почета. Замужем, имеет двоих детей.

Ее соперниками в борьбе за депутатское кресло будут 24-летний грузчик Евгений Щербин и 41-летний начальник Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Пикуза.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: качество воды экология выборы в парламент-2019 Персона: Лилия Ананич Город: Борисов

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