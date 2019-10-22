Президент Кубы посетил «Великий камень» под Минском

Избранный 12 дней назад президентом Кубы Мигель Диас-Канель находится в Беларуси с официальным визитом.

Политик прилетел в Беларусь 22 октября. Сразу из аэропорта он направился в индустриальный парк «Великий камень». Делегации презентовали возможности проекта, а также условия ведения бизнеса, передает ОНТ .

Ожидается, что завтра он встретится с Александром Лукашенко. Переговоры намечены в узком и расширенном составах. Особое внимание стороны уделят торгово-экономическому сотрудничеству, реализации совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и информационных технологиях.